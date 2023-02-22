В рамках нацпроекта в Приозерской поликлинике установлен маммограф

Современный цифровой маммографический аппарат «Маммо-4МТ-Плюс» закуплен в рамках программы модернизации первичного звена для проведения диспансеризации, профосмотров и диагностики.

«В Приозерский район в прошлом году было направлено два флюорографа, 24 аппарата УЗИ и 91 комплект физиотерапевтического оборудования. Благодаря программе модернизации первичного звена, удалось отремонтировать больницы района в поселках Сосново и Кузнечное. На очереди ремонт Мельниковской врачебной амбулатории», — рассказал председатель комитета здравоохранения Александр Жарков.

Современный маммограф «Маммо-4МТ-Плюс» обеспечивает высококачественное рентгеновское изображение молочной железы. Исследования на новом аппарате планируется начать с 13 марта.

Как уже ранее писал ivbg.ru, во Всеволожскую поликлинику поступил компьютерный томограф за 29 млн рублей. Аналогичный томограф в феврале был поставлен в поликлинику Кингисеппа, для чего даже пришлось демонтировать окно и расширить проем, а в ближайшее время КТ будет смонтирован в Лодейнопольской больнице. А в Тосно в поликлинике и в женской консультации новые УЗИ-аппараты пришли на смену старым, также в поликлинике Никольского установлен новый УЗИ-аппарат за 5,2 млн рублей, в Тихвинскую межрайонную больницу поступил новый передвижной УЗИ-аппарат, в Киришскую больницу поступило новое оборудование для физиотерапии.