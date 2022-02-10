Вес нового аппарата – 2,5 тонны. Он оказался настолько тяжелым и широким, что его пришлось устанавливать в помещение с помощью крана.

А для установки в медучреждении пришлось демонтировать окно и расширить проем.

На момент подготовки публикации томограф уже готов к работе и будет помогать врачам в диагностике пациентов.