Виновника смертельного ДТП отказались переводить в колонию-поселение

В марте 2020 года под колёсами его машины на Невском погибли два человека.

В Петербурге суд рассмотрел апелляцию виновника смертельного ДТП на Невском проспекте Мурада Касымова об изменении вида исправительного учреждения — сообщает 78.ru.

По словам осужденного, перейдя в колонию-поселение он смог бы заработать деньги для возмещения ущерба.

Однако Санкт-Петербургский городской суд оставил решение Колпинского районного суда без изменений.

Установлено, что незадолго до ДТП Касымов вдыхал закись азота из воздушного шарика и употреблял кокаин. При этом в момент аварии в ночь на 24-е февраля 2020 года мужчина был лишён водительских прав. Он вылетел на тротуар и сбил пятерых пешеходов, двое из которых погибли.

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Ранее стало известно, что под Волосово погиб пешеход после того, как его дважды переехали автомобили.