В Петербурге мужчина вынес шкатулку из храма

Инцидент произошел на Парашютной улице.

В Приморском районе Петербурга на Парашютной улице произошла кража — сообщает Мойка78. Неизвестный гражданин унес из храма шкатулку. Полицейским предстоит найти злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что об инциденте стало известно от охранника. По его словам, все случилось в 12:30, а в самой шкатулке хранилось имущество церкви.

Ранее стало известно, что житель Ленобласти ворвался в квартиру петербуржца и унес собаку с телефоном.