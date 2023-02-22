Житель Ленобласти ворвался в квартиру петербуржца и унес собаку с телефоном

В деревне Старая во Всеволожском районе Ленобласти полицейские задержали 18-летнего местного жителя по подозрению в грабеже.

По предварительным данным, 17 февраля он позвонил в квартиру на проспекте Луначарского в Петербурге, а когда 33-летний хозяин открыл дверь, залетел внутрь и избил его. После чего скрылся, прихватив с собой телефон Xiaomi и домашнюю собаку. Потерпевший оценил ущерб в четыре тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. Собаку вернули хозяину. Решается вопрос об избрании меры пресечения.