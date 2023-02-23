Студент ЛГУ из Выборга погиб на Украине

В ходе специальной военной операции погиб житель Выборгского района Ленобласти Иван Иванин. Ему было 23 года.

Соболезнования родным и близким бойца выразили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и администрация Выборгского района.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ивана Юрьевича Иванина, его боевым товарищам, друзьям. Боль огромной утраты разделяют сегодня с ними все жители Ленинградской области», — сказал глава региона.

Солдат родился в Выборге, окончил местную школу №13, учился в Выборгском филиале ЛГУ им. А.С. Пушкина. Иван Иванин находился в зоне спецоперации с самого ее начала, в марте он получил ранение, однако после восстановления вновь отправился на передовую. Был награжден медалью «За отвагу».