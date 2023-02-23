Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин, находящиеся на борту Международной космической станции, поздравили россиян с 23 февраля и пожелали им крепкого здоровья и успехов.

«Уважаемые наши соотечественники, все, кто служит в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, дорогие ветераны! Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и исполнения всех желаний. Вы — настоящие герои! С праздником!» — сказала Кикина.

Видео: Роскосмос