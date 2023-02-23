Александр Дрозденко: Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества

Губернатор Ленобласти поздравил жителей региона с 23 февраля — Днем защитников Отечества.

Глава региона подчеркнул, что в этот день мы славим великие подвиги предков, отстоявших свободу родной земли, и отдаем дань уважения тем, кто сегодня отважно защищает Россию. И выразил слова благодарности ветеранам — участникам Великой Отечественной войны, солдатам и офицерам, прошедшим бои в локальных войнах и «горячих точках».

Также Александр Дрозденко поблагодарил за мужество воинов-защитников, которые сегодня самоотверженно ведут борьбу с нацизмом, сражаются за Родину, за мир для наших соотечественников в Донбассе.

«Хочу поздравить с этим важным праздником военнослужащих Вооруженных Сил России, каждого, для кого защита Отечества — первейший и священный долг. <…> От души желаю мира, добра и благополучия всем, без исключения, жителям Ленинградской области», — сказал глава региона.