Названы города Ленобласти, где с 23 февраля по 5 марта планируются отключения электроэнергии

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

Информацию предоставил ЛОЭСК.

Стал известен график плановых отключений электроэнергии на территории Ленобласти в период с 23 февраля по 5 марта. Так, первое отключение электричества произойдет уже 27 февраля в Бокситогорске. Света не будет с 12:30 до 17:15.

Полный перечень отключений электричества представлен по ссылке.

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