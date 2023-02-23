Названы города Ленобласти, где с 23 февраля по 5 марта планируются отключения электроэнергии

Информацию предоставил ЛОЭСК.
Стал известен график плановых отключений электроэнергии на территории Ленобласти в период с 23 февраля по 5 марта. Так, первое отключение электричества произойдет уже 27 февраля в Бокситогорске. Света не будет с 12:30 до 17:15.
Полный перечень отключений электричества представлен по ссылке.
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