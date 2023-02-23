Крымский мост открыли для движения автомобилей по всем полосам

На Крымском мосту открылось автомобильное движение по всем полосам, сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Ремонт дорожного полотна завершили раньше срока на 39 дней. Строители заменили по четыре пролетных строения на обеих сторонах моста, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия и установили мачты освещения.

Что касается железнодорожной части Крымского моста, то там восстановление планируется закончить в июле, добавил Хуснуллин.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль.