Байден: США и Европа не стремятся уничтожить Россию

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

США и страны Европы не хотят уничтожить или взять под контроль Россию, заявил президент Джо Байден во время выступления в Варшаве 21 февраля.

«США и Европа не планируют контролировать или разрушать Россию, Запад не планирует нападать на неё», — сказал он.

При этом Байден заверил украинскую сторону в том, что США и Европа будут и в дальнейшем оказывать поддержку стране — коалиция продолжит поставлять артиллерию, танки и ПВО.

Также он сказал, что на этой неделе будут объявлены новые антироссийские санкции.

Вам будет интересно
Байден: США и Европа не стремятся уничтожить Россию США, Россия, европа, Байден
Байден прилетел в Киев и встретился с Зеленским
Президент США Джо Байден прилетел в Киев и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Зеленский официально подтвердил визит Байдена. Позже Белый дом...
20.02.2023 88
Автор