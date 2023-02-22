Байден: США и Европа не стремятся уничтожить Россию

США и страны Европы не хотят уничтожить или взять под контроль Россию, заявил президент Джо Байден во время выступления в Варшаве 21 февраля.

«США и Европа не планируют контролировать или разрушать Россию, Запад не планирует нападать на неё», — сказал он.

При этом Байден заверил украинскую сторону в том, что США и Европа будут и в дальнейшем оказывать поддержку стране — коалиция продолжит поставлять артиллерию, танки и ПВО.

Также он сказал, что на этой неделе будут объявлены новые антироссийские санкции.