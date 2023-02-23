Годовая инфляция в России замедлилась до 11,36%

Автор: Гузель Галимова
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Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,36% на 20 февраля, говорится в обзоре Минэкономразвития.

На прошлой неделе инфляция составила 11,61%. По данным ведомства, этому поспособствовало снижение темпов роста цен на продовольственные товары — до 0,11% (0,35% неделей ранее). Произошло это за счет замедления удорожания плодоовощной продукции и возобновления снижения цен на остальные продукты.

Также сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение цен в сегменте непродовольственных товаров.

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12.02.2023 426
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