Годовая инфляция в России замедлилась до 11,36%

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,36% на 20 февраля, говорится в обзоре Минэкономразвития.

На прошлой неделе инфляция составила 11,61%. По данным ведомства, этому поспособствовало снижение темпов роста цен на продовольственные товары — до 0,11% (0,35% неделей ранее). Произошло это за счет замедления удорожания плодоовощной продукции и возобновления снижения цен на остальные продукты.

Также сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение цен в сегменте непродовольственных товаров.