Годовая инфляция в России замедлилась до 11,36%

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,36% на 20 февраля, говорится в обзоре Минэкономразвития.
На прошлой неделе инфляция составила 11,61%. По данным ведомства, этому поспособствовало снижение темпов роста цен на продовольственные товары — до 0,11% (0,35% неделей ранее). Произошло это за счет замедления удорожания плодоовощной продукции и возобновления снижения цен на остальные продукты.
Также сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение цен в сегменте непродовольственных товаров.
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12.02.2023 426