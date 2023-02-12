В Петербурге и Ленобласти репчатый лук подорожал более чем на 30%

В магазинах Ленобласти и Петербурга за месяц подскочили цены на некоторые фрукты и овощи. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

Так, в Ленобласти больше всего вырос в цене репчатый лук — на 31%, до 43 рублей за килограмм. Морковь и белокочанная капуста подорожали на 13–20%, до 44,2 и 32,2 рубля соответственно, картофель – на 6%. Кроме того, на 8% — до 130 рублей — подорожали яблоки.

Репчатый лук вырос в цене и в магазинах Петербурга — на 35%, до 50 рублей за килограмм. в целом в Петербурге фрукты и овощи подорожали почти на 16%.