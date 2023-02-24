По вселенной «Властелина колец» готовятся новые фильмы

Студия Warner Bros Discovery анонсировала работу над новыми проектами по вселенной писателя Толкиена «Властелину Колец».

Заниматься производством фильмов также будет New Line Cinema, которая работала над первыми тремя части саги.

Как заявил руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, компания уже заключила соглашение с Embracer Group AB и теперь может экранизировать любое произведение Толкина, связанного со вселенной «Властелин колец».