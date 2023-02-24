В один из музеев Петергофа посетительница пришла с пистолетом

Петербурженка стала размахивать оружием посреди выставки. Теперь ей грозит уголовное дело.
По данным портала 78/Новости, накануне вечером 23 февраля 27-летняя девушка заявилась в Петродворец с пистолетом и стала им угрожать другим посетителям. Прибывшие на место инцидента полицейские задержали буйную петербурженку и доставили в психиатрическую больницу.
Оружие оказалось пневматическим. Однако девушке все равно грозит уголовная ответственность.
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