Между Выборгом и Петербургом запущены дополнительные «Ласточки»

Автор: Анастасия Щербакова
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На Финляндском направлении будут работать дополнительные электрички из-за высокой нагрузки в праздничную пору.

В период с 23 по 26 февраля между Выборгом и Петербургом будут курсировать две дополнительные Ласточки».

Они будут следовать по следующему расписанию:

— п. № 7903 Санкт-Петербург Финляндский – Выборг отправление в 09:20, прибытие в 10:32;
— п. № 7906 Выборг — Санкт-Петербург Финляндский отправление в 11:05, прибытие в 12:17.

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24.02.2023 13
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