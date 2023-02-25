Хоккеист Денис Зарипов завершил профессиональную карьеру

Он был самым титулованным игроком в истории КХЛ.

Единственный пятикратный обладатель Кубков Гагарина Денис Зарипов завершил свою профессиональную карьеру. Российской форвард «Ак Барс» сыграл последний матч — сообщает Мойка78.

В пятницу, 24 февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» проиграл «Металлургу» со счетом 3:6. В конце матча 41-летний Зарипов сделал круг почета, аплодируя присутствующим болельщикам.

Титулованный хоккеист сыграл 817 матчей в рамках КХЛ, отправил в ворота соперников 292 шайбы и отдал 393 результативные передачи.

Ранее стало известно, что российского хоккеиста лишили паспорта Казахстана по доносу болельщиков.