Список льгот для IT-компаний и их сотрудников существенно пополнился

Государство планирует и дальше поддерживать разработки в области естественных и технических наук.
Сотрудники аккредитованных предприятий смогут получать ипотеку по льготным ставкам — сообщает 78.ru.
Работающие в сфере исследований и разработки в области естественных и технических наук IT-компании смогут претендовать на государственную поддержку.
Также в правительстве РФ собираются предоставить списку компаний право выплачивать страховые взносы по пониженным тарифам. Кроме того, предприятия освободят от проверок органами государственного и муниципального контроля и выездных налоговых проверок. Сотрудники таких компаний смогут получать ипотеку по льготным ставкам до 5% годовых и даже отсрочку от призыва на военную службу.
Ранее стало известно, что для работников ОПК в России запустят программу льготного жилья.