Список льгот для IT-компаний и их сотрудников существенно пополнился

Государство планирует и дальше поддерживать разработки в области естественных и технических наук.

Сотрудники аккредитованных предприятий смогут получать ипотеку по льготным ставкам — сообщает 78.ru.

Работающие в сфере исследований и разработки в области естественных и технических наук IT-компании смогут претендовать на государственную поддержку.

Также в правительстве РФ собираются предоставить списку компаний право выплачивать страховые взносы по пониженным тарифам. Кроме того, предприятия освободят от проверок органами государственного и муниципального контроля и выездных налоговых проверок. Сотрудники таких компаний смогут получать ипотеку по льготным ставкам до 5% годовых и даже отсрочку от призыва на военную службу.

Ранее стало известно, что для работников ОПК в России запустят программу льготного жилья.