В Павловске провожают Масленицу

В программе мероприятия будут скоморохи, шумовой оркестр и молодецкие забавы.

В последний день Масленичных гуляний, 26 февраля в Павловском парке пройдут встречи со скоморохами и задорные игры, а также прозвучит шумовой оркестр. В этом году праздник встречи весны проходит в музее-заповеднике в юбилейный — пятидесятый — раз. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

В воскресной программе праздника — эстафеты и молодецкие забавы, шоу с обручами, народные пляски, а ещё фотосессии с дрессированным корги.

Финальный аккорд праздника — сжигание чучела Масленицы. Начало этой части в 16:30. Праздник пройдет на площади гуляний с 12:00 до 17:00. Вход по билетам в парк.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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