weather 13.2°
$ 71.02
82.64

Главная / Новости / ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

Новости Спорт

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

ПСЖ выиграл Лигу чемпионов сезона-2025/2026, победив лондонский «Арсенал» в финале по пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Кай Хаверц открыл счет на 6-й минуте. Нападающий «Арсенала» подхватил отскочивший мяч в центре поля, прошел по левому флангу в штрафную и с острого угла пробил в верхний угол ворот российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова.

Во 2-м тайме защитник «Арсенала» Кристиан Москера сфолил в своей штрафной на хавбеке ПСЖ Хвиче Кварацхелии. После этого в ворота лондонцев назначили пенальти. Усман Дембеле реализовал одиннадцатиметровый и сравнял счет.

В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти ПСЖ оказался точнее – 4:3. Решающий удар не реализовал защитник «Арсенала» Габриэл, отправив мяч выше ворот.

ПСЖ стал вторым клубом в истории, который выиграл Лигу чемпионов два раза подряд. В прошлом сезоне парижане впервые взяли этот трофей. Ранее подобное удавалось только мадридскому «Реалу», который побеждал в сезонах-2015/2016 и 2016/2017.

Матвей Сафонов провел за ПСЖ весь матч и стал первым за 22 года российским футболистом, вышедшим на поле в финале Лиги чемпионов.

До него россиянин играл в решающем матче турнира 26 мая 2004 года. Тогда Дмитрий Аленичев вышел на замену за «Порту» в финале против «Монако», забил гол и сделал результативную передачу.

Кроме того, Сафонов стал первым россиянином в истории, который начал финал Лиги чемпионов с первых минут. В прошлом году он уже был в заявке ПСЖ на финал с «Интером», который завершился со счетом 5:0, но тогда на поле не вышел.

Сафонов стал 5-м россиянином, выигравшим Лигу чемпионов. Ранее трофей завоевывали Игорь Добровольский с «Марселем» в 1993 году, Владимир Бут с дортмундской «Боруссией» в 1997 году, Дмитрий Аленичев с «Порту» в 2004 году и Денис Черышев с «Реалом» в 2016 году. При этом Сафонов стал единственным россиянином, выигравшим Лигу чемпионов дважды.

Вам будет интересно
Футболист «Зенита» показал купленную за 70 млн рублей машину
Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел показал в соцсетях купленную за 70 млн рублей машину Lamborghini. Снимок был сделан в родном г...
15.12.2025
1645

Теги

ПСЖ спорт футбол Лига Чемпионов Матвей Сафонов Россия
Новости Происшествия Главное

Над Россией за ночь сбили 72 украинских БПЛА

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Крымом, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областями.

В Ростовской области БПЛА уничтожили над городами Каменск-Шахтинский и Волгодонск, а также восемью районами. Сообщений о пострадавших и разрушениях нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Власти остальных регионов о последствиях атаки не сообщали. Аэропорты Владикавказа, Магаса, Грозного и Волгограда были закрыты для полетов.

Вам будет интересно
Памятку о действиях при объявлении сигнала «Воздушная опасность» подготовили для жителей Ленобласти
СМС-оповещение означает возможность атаки БПЛА на объекты промышленности, транспорта и энергетики, а для повышения эффективности защиты от беспилотни...
16.04.2026
1039

Теги

БПЛА Россия СВО минобороны

Популярное

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

06:41 01.06.2026

На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 1 июня
На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 1 июня

06:20 01.06.2026

Россиянка страдала постоянной изжогой: врачам пришлось удалить 2/3 желудка
Россиянка страдала постоянной изжогой: врачам пришлось удалить 2/3 желудка

22:20 31.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться