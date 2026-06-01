ПСЖ выиграл Лигу чемпионов сезона-2025/2026, победив лондонский «Арсенал» в финале по пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Кай Хаверц открыл счет на 6-й минуте. Нападающий «Арсенала» подхватил отскочивший мяч в центре поля, прошел по левому флангу в штрафную и с острого угла пробил в верхний угол ворот российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова.

Во 2-м тайме защитник «Арсенала» Кристиан Москера сфолил в своей штрафной на хавбеке ПСЖ Хвиче Кварацхелии. После этого в ворота лондонцев назначили пенальти. Усман Дембеле реализовал одиннадцатиметровый и сравнял счет.

В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти ПСЖ оказался точнее – 4:3. Решающий удар не реализовал защитник «Арсенала» Габриэл, отправив мяч выше ворот.

ПСЖ стал вторым клубом в истории, который выиграл Лигу чемпионов два раза подряд. В прошлом сезоне парижане впервые взяли этот трофей. Ранее подобное удавалось только мадридскому «Реалу», который побеждал в сезонах-2015/2016 и 2016/2017.

Матвей Сафонов провел за ПСЖ весь матч и стал первым за 22 года российским футболистом, вышедшим на поле в финале Лиги чемпионов.

До него россиянин играл в решающем матче турнира 26 мая 2004 года. Тогда Дмитрий Аленичев вышел на замену за «Порту» в финале против «Монако», забил гол и сделал результативную передачу.

Кроме того, Сафонов стал первым россиянином в истории, который начал финал Лиги чемпионов с первых минут. В прошлом году он уже был в заявке ПСЖ на финал с «Интером», который завершился со счетом 5:0, но тогда на поле не вышел.

Сафонов стал 5-м россиянином, выигравшим Лигу чемпионов. Ранее трофей завоевывали Игорь Добровольский с «Марселем» в 1993 году, Владимир Бут с дортмундской «Боруссией» в 1997 году, Дмитрий Аленичев с «Порту» в 2004 году и Денис Черышев с «Реалом» в 2016 году. При этом Сафонов стал единственным россиянином, выигравшим Лигу чемпионов дважды.