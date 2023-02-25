Сбой на оранжевой ветке метро произошел в Петербурге

Движение поездов было временно прервано.

В петербургском метрополитене рассказали, что от станции «Спасская» до «Площади Александра Невского» временно не ходили поезда. Об этом пишет 78.ru.

Как стало известно позже, мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал прямо на пути. Работники метрополитена помогли мужчине подняться и вызвали скорую. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. В пресс-службе подземки сообщили, что движение поездов восстановлено.

Ранее стало известно, что вестибюль станции метро «Технологический институт 1» закроют на несколько дней.