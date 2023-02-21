Вестибюль станции метро «Технологический институт 1» закроют на несколько дней

В конце февраля и начале марта в Петербурге изменится режим работы вестибюля станции «Технологический институт 1».

Как сообщает пресс-служба метрополитена, с 23 по 26 февраля включительно, а также 8 марта вестибюль станции «Технологический институт 1» будет закрыт для входа и выхода пассажиров.

Пассажиров просят планировать маршруты поездок заранее с учетом этих изменений.