Вестибюль станции метро «Технологический институт 1» закроют на несколько дней

Автор: Гузель Галимова
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В конце февраля и начале марта в Петербурге изменится режим работы вестибюля станции «Технологический институт 1».

Как сообщает пресс-служба метрополитена, с 23 по 26 февраля включительно, а также 8 марта вестибюль станции «Технологический институт 1» будет закрыт для входа и выхода пассажиров.

Пассажиров просят планировать маршруты поездок заранее с учетом этих изменений.

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31.01.2023 213
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