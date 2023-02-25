Петербуржцам рассказали, где брать витамин D зимой

Роспотребнадзор опубликовал список необходимых продуктов.

Витамин D важен для нормальной работы организма. Иногда его называют «витамин солнца», так как он способен вырабатываться естественным путем под воздействием солнечных лучей.

В управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, что самым богатым источником этого витамина является дикий лосось. Об этом сообщает Мойка78.

В 100 граммах рыбы содержится 600 до 1000 МЕ. Из одной столовой ложки рыбьего жира можно получить 400-1000 МЕ. Стограммовая порция селедки может принести от 290 до 1500 МЕ желанного витамина.

Ранее стало известно, что в Роскачестве рассказали о лучших российских марках розовых вин.