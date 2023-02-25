Адвокат рассказал, что может грозить маме малыша, который отравился средством для мытья полов

Полуторогодовалый ребенок получил химический ожог пищевода и попал в больницу в Петербурге.

Полуторогодовалый ребенок попал в больницу 24 февраля, после того как выпил средство для мытья пола. По неподтвержденным данным, за малышом не уследила его мать. Адвокат Алексей Баулин в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ рассказал, какая ответственность грозит женщине за недосмотр.

Если мама находилась с ним рядом, то потенциальный виновный она. Но оценить, какая ей грозит ответственность, невозможно. Может выявиться оставление в опасности — это административный или уголовный состав. При участии Прокуратуры и органов опеки все может закончиться ограничением или лишением родительских прав. Очень неоднозначная ситуация, в которой надо разбираться.

Оставление без присмотра очень маленького ребенка можно расценить как оставление в опасности. Однако это также могло быть случайное стечение обстоятельств.

Сейчас судьба матери пострадавшего ребенка в руках следствия, которое проверит ее причастность к случившемуся. Если вина женщины не будет установлена правоохранителями, то ей вообще ничего грозить не будет.

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