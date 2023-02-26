Дисциплинарный комитет заинтересовался эпизодом с броском банана на матче «Зенита»

Фрукт прилетел прямо в игрока Вендела.

КДК РФС рассмотрит эпизод с броском банана на поле в матче Кубка России «Волга» — «Зенит», рассказывает РИА Спорт.

Инцидент с броском банана в футболиста «Зенита» Вендела будет рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), сообщили в пресс-службе организации.

Во время матча Кубка России на поле появился банан, который кто-то бросил в футболиста сине-бело-голубых. По имеющейся информации, предмет был брошен с центральной трибуны.

Ранее стало известно, что «Зенит» назвал лучших бомбардиров в зимних товарищеских матчах.