Врач рассказала россиянам, что гастрит не может болеть

Доктор Лопатина объяснила, каковы реальные причины, вызывающие тяжесть в желудке.

Вроде съели обычную порцию, но после еды в области желудка появились боль и тяжесть, ощущение жжения. Многие связывают это состояние с обострением гастрита. Но причина на самом деле не в нем — рассказывает doctorpiter.

Гастрит — это воспаление слизистой желудка. По словам врача-гастроэнтеролога Марии Лопатиной, продукты не могут вызвать гастрит, но могут стать причиной неприятных ощущений.

— Защитная система желудка уникальна. Чтобы сильная соляная кислота не растворяла слизистую оболочку, существует тонкий слой слизи и бикарбонатов, который покрывает слизистую. Вместе они защищают желудок от агрессивных свойств кислоты, — объясняет врач в своем телеграм-канале.

Чаще всего к расстройству приводит бактерия Helicobacter Pylori. Также развитию заболевания может способствовать регулярный прием нестероидных противовоспалительных препаратов.

По словам гастроэнтеролога, виновник неприятных ощущений в животе после приема пищи — не гастрит, а функциональная диспепсия. Это нарушение работы желудка, при котором сам орган в порядке — в нем нет видимых изменений.

По словам специалиста, провоцировать симптомы функциональной диспепсии могут разные триггеры. Среди них курение, стресс, а также острая или жирная пища и газировка.

Ранее стало известно, что в России стали чаще болеть гастритом и дуоденитом.