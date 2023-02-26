В Ленобласти разработали сайт с картой паломнических маршрутов для молодежи

В Волхове Ленобласти презентовали сайт с интерактивной картой паломнических маршрутов для молодежи. Проект получил название «Святые тропы».
На сайте представлены пять маршрутов по семи районам региона: Подпорожскому, Лодейнопольскому, Волховскому, Тихвинскому, Киришскому, Бокситогорскому и Кировскому.
В частности, посетителям сайта предложат тур по Лодейному Полю как родине Балтийского флота, маршрут «Душа Волхова» по монастырям и тур «Память времени» в Тихвинском районе, посвященный годам Великой Отечественной войны. Среди маршрутов есть пешие, автомобильные, туры одного и нескольких дней.
Проект «Святые тропы» был создан при поддержке Фонда президентских грантов.
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