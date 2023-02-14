Правительство России выделило более 118 млн рублей на развитие туризма в Ленобласти

Правительство России распорядилось выделить из федерального бюджета 118 миллионов рублей на развитие туризма в Ленинградской области.
Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте кабмина России.
Так, около 30 млн пойдет на улучшение туристической инфраструктуры в Ленобласти, более 45 млн — на создание кемпингов. Еще свыше 43 млн рублей будет направлено на поддержку общественных инициатив туристической направленности.
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08.02.2023 151