Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении общие потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

На Донецком направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, склад боеприпасов ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили более 75 военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа.

На Херсонском направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей и три гаубицы Д-30.

Уничтожен узел связи мотопехотной бригады ВСУ, а также ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ.

Сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов.