Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
На Купянском направлении общие потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.
На Донецком направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, склад боеприпасов ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили более 75 военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа.
На Херсонском направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей и три гаубицы Д-30.
Уничтожен узел связи мотопехотной бригады ВСУ, а также ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ.
Сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов.