Петербург уступил Петрозаводску и Архангельску в рейтинге культурных городов

Автор: Гузель Галимова
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Высшая школа экономики провела собственное исследование и выяснила, в каких городах самый высокий культурный капитал.

Специалисты оценивали не столько наличие и разнообразие культурных объектов города, сколько частоту и желание его населения пользоваться ими, передают «Известия».

Самыми культурными городами оказались Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск и Вологда. Петербург оказался лишь на 13 месте, а Москва и вовсе на 28-ом.

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