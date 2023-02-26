Петербург уступил Петрозаводску и Архангельску в рейтинге культурных городов

Высшая школа экономики провела собственное исследование и выяснила, в каких городах самый высокий культурный капитал.

Специалисты оценивали не столько наличие и разнообразие культурных объектов города, сколько частоту и желание его населения пользоваться ими, передают «Известия».

Самыми культурными городами оказались Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск и Вологда. Петербург оказался лишь на 13 месте, а Москва и вовсе на 28-ом.