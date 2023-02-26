Петербург уступил Петрозаводску и Архангельску в рейтинге культурных городов

Высшая школа экономики провела собственное исследование и выяснила, в каких городах самый высокий культурный капитал.
Специалисты оценивали не столько наличие и разнообразие культурных объектов города, сколько частоту и желание его населения пользоваться ими, передают «Известия».
Самыми культурными городами оказались Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск и Вологда. Петербург оказался лишь на 13 месте, а Москва и вовсе на 28-ом.
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