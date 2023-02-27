В Ленобласти формируется единая областная Станция скорой медицинской помощи

Уже создана единая диспетчерская станция для централизованного приема вызовов, что позволило сократить время от звонка «в скорую» до передачи информации бригаде

«Преобразования проводятся в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения, согласно которым во всех регионах объединяются отделения скорой помощи, диспетчерские службы и территориальные центры медицины катастроф. Наша задача ― автоматизировать работу диспетчерской службы и сократить время доезда медицинских бригад», ― рассказал зампредседателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

В состав областной Станции уже вошли отделения Всеволожска, Токсово, Сертолово и Кировска, с 1 апреля планируется присоединение станции Выборгского района. В итоге теперь в присоединенных районах время от звонка «в скорую» до передачи информации бригаде составляет менее одной минуты. До 14-16 секунд удалось сократилось среднее время дозвона до диспетчера.

Дислокацию каждой бригады при помощи системы ГЛОНАСС диспетчер видит в режиме онлайн, а при необходимости для медицинской эвакуации направляется вертолет.

Напомним, что круглосуточный прием обращений от жителей региона начался с сентября 2017 года. В Центре обработки вызовов Системы–112 работают более 60 операторов посменно.

Ранее ivbg.ru публиковал список телефонов и адресов аварийных служб, дежурных частей МВД, станций и отделений скорой помощи, а также ЖКХ Ленинградской области. Ознакомиться с информацией можно в соответствующем материале.