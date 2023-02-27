За шесть лет на Невском открыли 66 кофеен

Это сделали ради туристов.

По данным специалистов консалтинговой компании Nikoliers, в 2017 году на главном проспекте Северной столицы насчитывалось 218 точек с кофе. В текущем году их уже 284. Об ютом пишет Neva.Today.

«Двукратный рост показали кофейни и пекарни: шесть лет назад их было по семь штук на весь проспект, сейчас – 14. Открыли больше продуктовых магазинов, особенно часто открывали магазины сладостей: с 4 до 16 точек. А «бургерные» закрыли с 10 до 6 точек», — отметили в пресс-службе компании.

Эксперты отмечают, что такая тенденция обусловлена притоком туристов.

Ранее стало известно, что эксперты раскрыли полезные свойства кофе.