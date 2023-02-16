Любители латте и капучино будут разочарованы.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора по Петербургу, вопреки многочисленным спорам кофе считается полезным напитком. В нем присутствуют соединения, оказывающие противовоспалительное действие. Также напиток снижает риск появления опухолей.

Тем не менее, заключения специалистов явно не обрадуют тех, кто обычно пьет кофе с молоком, сливками или мороженым — все эти добавки уменьшают ценные свойства напитка.

Ранее стало известно, что кардиолог рассказал, кому нельзя пить кофе.