В Ленобласти специально к 8 марта вырастили 1,3 млн тюльпанов и 2,5 млн роз

На треть увеличила в 2023 году Ленобласть производство тюльпанов к 8 марта

Увеличение объемов производства весенних луковичных цветов достигнуто за счет перехода тепличного комплекса племхоза имени Тельмана на выращивание цветов ярусным способом. Освободившиеся площади после срезки тюльпанов хозяйства займут под выращивание рассады к началу дачного периода. В 2023 году планируется увеличить производство рассады на 4% к 2022 году до 5,8 млн штук.

Стоит отметить, что ленинградские цветоводы занимаются собственной селекцией. Особой популярностью у покупателей пользуется, выведенный в области, сорт белых роз «Валентина ленинградская». Цветоводы России уже могут обращаться в регион за отечественными сортовыми саженцами роз.

Цветы выращивают шесть агропредприятий региона. В 2020 году в Ленинградской области произведено 33,6 млн штук роз, план на 2021 год – 35,2 млн штук роз. В 2019 году на территории Ленобласти было выращено 39,8 млн роз и тюльпанов. В 2022 году ленинградские цветоводы также смогли обеспечить региональный рынок.