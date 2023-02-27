Петербург тонет в грязном болоте

Коммунальные службы вновь не справились с погодой.

Очередной снегопад обернулся для жителей Северной столицы настоящим испытанием. Улицы и дворы накрыло сугробами, которые под действием реагентов быстро превратились в серую грязь — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Вместо того чтобы радоваться последним зимним дням, выглянувшему солнцу и наступающей весне, жители Петербурга встречают оттепель по колено в грязи. Выпавший накануне снег вновь накрыл дворы и улицы города сугробами, которые коммунальные службы не успели вовремя убрать. К тому же обильно посыпали завлы соляной смесью. В итоге снег растаял, превратив тротуары и проезжую часть в непроходимое болото.

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ / Надежда Капранова

Ранее стало известно, что коммунальщики Петербурга провели операцию по спасению снеговика.