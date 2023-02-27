На Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге трамвай сошел с рельсов

Один пассажир отказался покинуть салон транспорта.

В понедельник вечером трамвай, следовавший по маршруту № 6, сошёл с рельсов у остановки «Большой Сампсониевский проспект» — сообщает 78.ru. Это помешало остальным составам продолжить движение.

Один пассажир отказался выходить из трамвая, не реагируя на просьбы контролера. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина происшествия пока неизвестна.

Ранее стало известно, что вход пассажиров на «Новочеркасскую» будет производиться по новым правилам.