На Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге трамвай сошел с рельсов

Автор: Анастасия Щербакова
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Один пассажир отказался покинуть салон транспорта.

В понедельник вечером трамвай, следовавший по маршруту № 6, сошёл с рельсов у остановки «Большой Сампсониевский проспект» — сообщает 78.ru. Это помешало остальным составам продолжить движение.

Один пассажир отказался выходить из трамвая, не реагируя на просьбы контролера. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина происшествия пока неизвестна.

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Ранее стало известно, что вход пассажиров на «Новочеркасскую» будет производиться по новым правилам.

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