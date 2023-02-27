Вход пассажиров на «Новочеркасскую» будет производиться по новым правилам

Это связано с закрытием станции «Ладожская» на ремонт.

Схема прохода пассажиров в подземном переходе станции «Новочеркасская» изменится с 28 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена.

Как сообщают «Невские новости», по рабочим дням недели в часы пик с 08:00 до 09:30 и с 16:30 до 18:30 вход в вестибюль станции по подземному переходу будет осуществляться только при движении по часовой стрелке. В это время сквозной проход по переходу между лестницами 1 и 2 с выходом на Заневский проспект будет закрыт.

В остальные часы вход и выход из вестибюля будет осуществляться в обычном режиме.

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ | Надежда Капранова

Ранее стало известно, что станцию метро «Ладожская» планируют закрыть на ремонт 4 марта.