В марте «АвтоВАЗ» поднимет цены на машины на 2%

Российский производитель «АвтоВАЗ» анонсировал повышение цен на свои машины.

С 1 марта цены на автомобили «АвтоВАЗа» вырастут примерно на 2%, цитирует главу компании Максима Соколова ТАСС.

«Мы цену отпускаемых автомобилей поднимем с 1 марта, не на много, в зависимости от автомобиля, но около 2%. Это гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022 года по март 2023 года», — подчеркнул президент компании.

Напомним, что продажи «АвтоВАЗа» по итогам прошлого года составили 188,6 тыс. авто. Планируется, что в текущем году с конвейера будут сходить по 401,6 тыс. автомобилей в год.