«АвтоВАЗ» купил бывший завод Nissan в Петербурге за один евро

Компания «АвтоВАЗ» закрыла сделку по приобретению бывшего завода Nissan в Петербурге у ФГУП «НАМИ», которому японский производитель передал активы, уходя из России.
Сумма сделки по приобретению предприятия составила один евро по сегодняшнему курсу. Теперь 99% активов предприятия принадлежит «АвтоВАЗу», а 1% остается у государства в лице ФГУП «НАМИ».
По условиям сделки, Nissan сохраняет за собой права выкупить питерский завод назад в течение шести лет, если такое решение одобрит правительство России.
Напомним, петербургский завод Nissan простаивал с весны 2022 года из-за проблем с поставками комплектующих. В октябре новым владельцем предприятия стало ФГУП «НАМИ».
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22.12.2022 234