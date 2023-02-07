«АвтоВАЗ» купил бывший завод Nissan в Петербурге за один евро

Компания «АвтоВАЗ» закрыла сделку по приобретению бывшего завода Nissan в Петербурге у ФГУП «НАМИ», которому японский производитель передал активы, уходя из России.

Сумма сделки по приобретению предприятия составила один евро по сегодняшнему курсу. Теперь 99% активов предприятия принадлежит «АвтоВАЗу», а 1% остается у государства в лице ФГУП «НАМИ».

По условиям сделки, Nissan сохраняет за собой права выкупить питерский завод назад в течение шести лет, если такое решение одобрит правительство России.

Напомним, петербургский завод Nissan простаивал с весны 2022 года из-за проблем с поставками комплектующих. В октябре новым владельцем предприятия стало ФГУП «НАМИ».