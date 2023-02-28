В Ленобласти за неделю родились 198 малышей

В Ленобласти за минувшую неделю появились на свет 198 малышей: 115 мальчиков и 83 девочки.

Самыми популярными именами стали Анна, София и Владимир, а самыми необычными: Добрыня, Людмила и Ася. Об этом рассказали в ЗАГС Ленобласти.

Чаще всего мамами становились женщины от 30 до 34 лет.

За минувший 2022 год в Ленобласти родилось 12 230 малышей.