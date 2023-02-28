В Ленобласти за неделю родились 198 малышей

В Ленобласти за минувшую неделю появились на свет 198 малышей: 115 мальчиков и 83 девочки.
Самыми популярными именами стали Анна, София и Владимир, а самыми необычными: Добрыня, Людмила и Ася. Об этом рассказали в ЗАГС Ленобласти.
Чаще всего мамами становились женщины от 30 до 34 лет.
За минувший 2022 год в Ленобласти родилось 12 230 малышей.
Вам будет интересно
Жительница Соснового Бора в Ленобласти Юлия Лебедева родила троих идентичных близнецов, такое случается один раз на 200 млн беременностей. Об...
24.11.2022 1562