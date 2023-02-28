Полиция расследует таинственное исчезновение косули, которую насмерть сбили на трассе под Лугой

Сотрудники Охотнадзора Ленобласти вместе с полицией разыскивают тушу косули, которую насмерть сбили на трассе в Лужском районе Ленобласти.

ДТП произошло около 8 часов утра 26 февраля на 112 км трассы «Петербург — Псков». По предварительным данным, косуля лежала на обочине, а потом таинственно исчезла.

Напомним, что в Лужском районе обитают европейские косули. Охота на них запрещена ради сохранения численности популяции.