Полиция расследует таинственное исчезновение косули, которую насмерть сбили на трассе под Лугой

Сотрудники Охотнадзора Ленобласти вместе с полицией разыскивают тушу косули, которую насмерть сбили на трассе в Лужском районе Ленобласти.
ДТП произошло около 8 часов утра 26 февраля на 112 км трассы «Петербург — Псков». По предварительным данным, косуля лежала на обочине, а потом таинственно исчезла.
Напомним, что в Лужском районе обитают европейские косули. Охота на них запрещена ради сохранения численности популяции.
Вам будет интересно
В Петербурге сотрудники ГИБДД устроили погоню за 19-летним студентом Горного Университета, который удирал от правоохранителей на КАД. По данным «Дорожного инспектора»,...
27.02.2023 185