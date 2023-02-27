Погоня на КАДе за студентом-лихачом закончилась 36 выстрелами и госпитализацией двух полицейских

В Петербурге сотрудники ГИБДД устроили погоню за 19-летним студентом Горного Университета, который удирал от правоохранителей на КАД.

По данным «Дорожного инспектора», ночью 26 февраля наряд ДПС на проспекте Косыгина попытался остановить для проверки легковой автомобиль, но он пролетел мимо со скоростью 120 км/час. За машиной началась погоня по КАДу.

На подъезде к развязке с Мурманским шоссе автомобиль удалось остановить. К машине подбежали инспектор и сотрудник Спецполка полиции. Они попытались вытащить водителя из автомобиля, но тот вдавил педаль газа и снова умчался, наехав при этом на полицейских. У обоих оказались повреждены ноги.

Фото: Дорожный инспектор.

В какой-то момент молодой человек гнал со скоростью почти 200 километров в час. К преследованию подключались все новые экипажи. Полицейским пришлось использовать оружие, было произведено 36 выстрелов. За вантовым мостом, когда все покрышки были пробиты и ехать дальше стало невозможно, автомобиль BMW остановился.

За рулем находился 19-летний студент Горного университета. Водительские права он получил в прошлом году. Он был трезв, а машина была арендована.

В отношении молодого человека составлены три административных протокола — неповиновение полицейским, оставление места ДТП и чрезмерная тонировка стекол. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Авто увезли на спецстоянку, а за парнем в отдел полиции в итоге приехали родители.