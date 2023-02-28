Детские выплаты за март поступят в апреле

На сайте правительства Ленобласти появилась информация об изменениях в графике детских выплат. Начисление пособия за март будет произведено в апреле.

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В феврале ежемесячные выплаты за март в связи с рождением первого ребенка, в случае рождения третьего и последующих детей и на детей от трёх до семи лет не поступили на счета получателей. Ожидать их стоит с 3 апреля.

Нововведения связаны с введением универсального пособия и передачи в Социальный Фонд России ряда выплат из органов соцзащиты и ФСС. Изменения прежде всего затронут графики перечисления пособий для синхронизации их в системе СФР.