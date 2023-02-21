Опубликован график выплаты пенсий и иных социальных выплат в Ленобласти в марте

Автор: Гузель Галимова
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Социальный фонд России опубликовал график выплаты пенсий и иных социальных выплат в марте 2023 года в Ленобласти.

Так, через отделения почтовой связи Ленобласти выплаты буду производиться по следующему графику:

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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА

Выплата не полученных по графику пенсий будет осуществляется по 22 марта. Выплата по дополнительному массиву – до 16 марта. Через кредитные организации пенсию можно будет получить 16 марта, а по дополнительному массиву – 6, 13, 20 и 27 марта.

Через отделения Сбербанка пенсии будут перечислены 17 марта жителям Бокситогорского, Волховского, Выборгского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского и Тосненского районов. И 20 марта — жителям Волосовского, Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского районов и Соснового Бора.

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