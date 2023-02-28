57 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 57 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 28 февраля.

Волховский район: Волхов (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+5), пгт. им. Морозова (+1), Борисова Грива (+1), Романовка (+1), Рахья (+1).

Выборгский район: Поляны (+1), Семиозерье (+1), Ильичёво (+1).

Гатчинский район: Сиверский (+1) .

Киришский район: Кириши (+1).

Ломоносовский район: Гостилицы (+2).

Лужский район: Каменка (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+36), Мелегежская Горка (+2).