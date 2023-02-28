57 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 57 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 28 февраля.

  • Волховский район: Волхов (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+5), пгт. им. Морозова (+1), Борисова Грива (+1), Романовка (+1), Рахья (+1).
  • Выборгский район: Поляны (+1), Семиозерье (+1), Ильичёво (+1).
  • Гатчинский район: Сиверский (+1).
  • Киришский район: Кириши (+1).
  • Ломоносовский район: Гостилицы (+2).
  • Лужский район: Каменка (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+36), Мелегежская Горка (+2).
Вам будет интересно
57 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки роспотребнадзор, Ленобласть, коронавирус
В Киришах подвели итоги акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития»
Сегодня, 17 августа, в Киришском дворце детского юношеского творчества имени Л.Н. Маклаковой подводят итоги акции «Здоровый образ жизни – основа...
17.08.2021 1013
Автор