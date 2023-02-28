Сотрудника полиции доставили в Мариинскую больницу в крайне тяжелом состоянии.

Раненный у «Гостиного Двора» омоновец рассказал, как задерживал стрелка — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ. В мужчину дважды выстрелил из обреза уроженец Узбекской ССР Тигран Хачикян.

Инцидент произошел 24 февраля. Оперативник заметил подозрительного мужчину и подошел ближе. Тогда злоумышленник дважды выстрелил ему в живот. На помощь 43-летнему омоновцу поспешили сослуживцы. Хачикяна схватили и обезоружили.

С собой у задержанного были два ружья и самодельные «коктейли Молотова». В суде Тигран признался, что собирался нанести удар по по военной технике росгвардейцев, с целью выразить протест против проходящей в Украине СВО. Перед тем, как совершить выстрел, он предупредил сотрудника органов, что будет стрелять на поражение.

Стрелку предъявили обвинение по ст. 317 УК РФ, его арестовали до 23 апреля 2023 года.

Ранее стало известно, что в Петербурге арестовали мужчину, выстрелившего в сотрудника ОМОН на Невском проспекте.