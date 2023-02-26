В Петербурге арестовали мужчину, выстрелившего в сотрудника ОМОН на Невском проспекте

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Тиграна Хачикяна, выстрелившего в сотрудника ОМОНа рядом с метро «Гостиный двор».

Обвиняемый пробудет под стражей до 23 апреля, сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Мужчина не возражал против заключения в СИЗО и частично признал вину по выдвинутому обвинению.

Следствие, прося об аресте обвиняемого, указало на то, что пока не установлены все возможные причастные к преступлению или способствовавшие ему. А также, что Хачикян разделяет взгляды группировки «Артподготовка» (признана террористической и запрещена в РФ).

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Напомним, 24 февраля у Гостиного двора Хачикян дважды выстрелил в сотрудника ОМОНа. Состояние пострадавшего сотрудника по-прежнему оценивается как тяжелое. На месте происшествия были изъяты два ружья, травматический пистолет, боеприпасы и коктейли Молотова.