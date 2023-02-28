В Петербурге камни падают на головы прохожих с крыши дома Макарова

Обломки семейного гнезда Гумилева и Ахматовой валяются прямо на тротуаре.

Доходный дом Макарова на улице Марата, 20, в Петербурге разрушается на глазах. Штукатурный слой отваливается с фасада исторического зданий огромными кусками. Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Тротуар перед историческим зданием усыпан каменными обломками. Штукатурка сыпется уже продолжительное время. Но никаких защитных мер, чтобы обезопасить пешеходов не видно. Тем временем прохожих здесь достаточно: и взрослых, и детей.

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ

Ранее стало известно, что петербургский суд рассмотрел дело о запрете на реконструкцию дома Басевича.