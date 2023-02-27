Петербургский суд рассмотрел дело о запрете на реконструкцию дома Басевича

Одобрен частичный снос здания.

Куйбышевский районный суд Петербурга отказался признать незаконным разрешение на строительство, на основании которого хотят реконструировать дом Басевича под апартаменты для артистов театра танцев Бориса Эйфмана — сообщает 78.ru.

Пока решение суда ещё не вступило в силу. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов. Только через месяц со дня получения истцами мотивировочной части решения суда, могут начаться работы. Не исключено, что петербуржцы подадут апелляцию.

В январе суд временно запретил реконструкцию доходного дома Басевича как одного из исторических зданий Петербурга. Сначала сгоревшее здание планировали восстановить по программе «Молодёжи — доступное жильё». Потом власти города решили приспособить дом Басевича для учащихся Академии танцев Бориса Эйфмана. При этом аварийную часть постройки планируют разобрать.

Фото: соцсети

Ранее стало известно, что с десяток пожарных машин прибыло к дому Басевича в Петербурге.