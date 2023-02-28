Гимнастки из Ленобласти стали победителями и призерами первенства СЗФО

Они выиграли почти десяток медалей.

Местом состязаний стал Великий Новгород, передает региональный комитет по спорту. Об этом в группе ВКонтакте сообщили «Новости Ленинградской Области».

Особенно отличилась Злата Осокина, взявшая золото в опорном прыжке и вольных упражнениях. Серебро она завоевала в выступлении на брусьях, бревне, а также в многоборье.

Серебряная медаль за мастерство в вольных упражнениях и бронзовая медаль в многоборье досталась Анастасии Дмитриевой.

Ранее стало известно, что спортсмен из Кингисеппа взял «серебро» на Первенстве России по самбо.