Гимнастки из Ленобласти стали победителями и призерами первенства СЗФО

Автор: Анастасия Щербакова
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Они выиграли почти десяток медалей.

Местом состязаний стал Великий Новгород, передает региональный комитет по спорту. Об этом в группе ВКонтакте сообщили «Новости Ленинградской Области».

Особенно отличилась Злата Осокина, взявшая золото в опорном прыжке и вольных упражнениях. Серебро она завоевала в выступлении на брусьях, бревне, а также в многоборье.

Серебряная медаль за мастерство в вольных упражнениях и бронзовая медаль в многоборье досталась Анастасии Дмитриевой.

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Ранее стало известно, что спортсмен из Кингисеппа взял «серебро» на Первенстве России по самбо.

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